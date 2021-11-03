Bursa'da terör örgütü DEAŞ sanığına 4 yıl 9 ay hapis cezası verildi

BURSA (AA) - Bursa'da, terör örgütü Deaş'a üye olma ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu sanığa 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2014-2017'de Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu iddia edilen tutuklu M.M.M.A.K. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olduğunu, örgütün Irak ve Suriye'deki hiyerarşik yapılanmaları içerisinde sorumlu düzeyde ve silahlı faaliyet yürüttüğünü, kod adı kullandığını ve deşifre olmamak amacıyla sahte kimlik belgesi düzenlettiğini aktardı.

Sanığın süreklilik, düzenlilik ve çeşitlilik gösteren eylemlerle örgütte kendine verilen görevleri yerine getirdiğini, eyleminin bütün halinde silahlı terör örgütüne üye olma suçunu oluşturduğunu belirten savcı, sanık için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması şartlarının oluşmadığını ifade etti.

Sanık M.M.M.A.K. ise savunmasında, DEAŞ'e katılmadığını ileri sürerek "Eylemlerine de katılmadım. Tarımla uğraşıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Korkumdan dolayı sahte kimlik kullandım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verdiği 7 yıl 6 ay hapis cezasını, örgüte yönelik bilgi verip etkin pişmanlık göstermesi ve takdir indirimiyle 3 yıl 1 ay 15 güne düşürdüğü sanığı "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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