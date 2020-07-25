Bursa'da tepki çeken görüntü... Atı araca bağlayıp çekti Bursa'da araca iple bağladığı atı kilometrelerce koşturan sürücü, görenler tarafından tepki çekti.

Bursa'da araca iple bağladığı atı kilometrelerce koşturan sürücü, görenler tarafından tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl-Oylat yolunda bir sürücü, atı araca iple bağlayıp yola çıktı. Sabah saatlerinde yol üzerinde at ile sürücüyü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tepkilere aldırmayan sürücü, o şekilde yoluna devam etti. O sırada yoldan geçen başka bir sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA