Bursa'da tepeye Atatürk'ün dev imzası çizildi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tepeye çizildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tepeye çizildi.

Gemlik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, imza Şahinyurdu mevkisinde, yangın sonucu orman vasfını kaybetmiş arazide yaklaşık 10 gün süren çalışmanın ardından tamamlandı. 70 metre eninde ve 216 metre boyunda bir alanda çizilen imza, İstanbul güzergahında seyreden uçaklardan görülebilecek büyüklüğe sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Atatürk'ün imzasının Gemlik'in en görünür tepesinde olduğunu ve İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yapan uçakların da rotası üzerinde bulunduğunu belirtti.

İmzanın ilçenin gurur kaynağı olacağını kaydeden Sertaslan, "Milletimizin Kurtuluş Savaşı'na başladığı, Büyük Önder'imizin Samsun'a ayak bastığı gün 19 Mayıs. Bir milletin kurtuluşunun ilk adımı. Koronavirüs salgını nedeniyle kutlama yapmak mümkün olamadı. Fakat hemşehrilerimizin var olan beklentilerini karşılamayı kendimize görev biliriz. Bu bayramın sönük geçmesine izin vermemek için böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük Atatürk imzası oldu. 20 dönüm arazi içine yerleştirildi, 30 kamyondan fazla taş kullanıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA