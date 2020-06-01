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Bursa'da temmuzda yapılması planlanan Bebe, Çocuk Hazır Giyim Fuarı iptal edildi

Bursa'da gelecek ay gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı'nın (Junio Show) iptal edildiği bildirildi.

Bursa'da temmuzda yapılması planlanan Bebe, Çocuk Hazır Giyim Fuarı iptal edildi
01.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:39

Bursa'da gelecek ay gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı'nın (Junio Show) iptal edildiği bildirildi.

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, fuarı TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliğiyle organize ettiklerini hatırlattı.

Sonbahar-kış konsepti ile 8-11 Temmuz'da ziyaretçileriyle buluşması hedeflenen fuarın, yurt dışı uçuşların henüz tam olarak başlamaması ve belirsizlik ile hedef pazar ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sürmesi nedeniyle iptal edildiğini duyuran Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Junio Show Fuarı sektörümüz için beklenen, takip edilen bir organizasyon oldu. Bu senenin ilk fuarını ocak ayında başarıyla gerçekleştirmiştik ancak koronavirüs diğer pek çok organizasyonda olduğu gibi bizim fuarımızı da etkiledi. Çünkü firmalar mart ayı ortasından itibaren faaliyetlerini belli bir oranda azalttıkları için yeni model ve hedef pazar ülkelere yönelik hazırlıklarını yapamadılar. Başta üyelerimiz ve sektör temsilcileri olmak üzere fuarı birlikte düzenlediğimiz BTSO ve TÜYAP ile de görüşmek suretiyle böyle bir karar aldık. Artık 2021 yılı ocak ayında düzenlenecek fuarımızda buluşmak üzere diyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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