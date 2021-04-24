Bursa'da temizlik yaparken elektrik akımına kapılan kadın yaralandı
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Bursa'da temizlik yaparken elektrik akımına kapılan kadın yaralandı

Bursa'da temizlik yaparken elektrik akımına kapılan kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlik yaparken elektrik akımına kapılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlik yaparken elektrik akımına kapılan kadın hastaneye kaldırıldı.??

Süleymaniye Mahallesi Özdeğirmen Sokağı'ndaki evinde temizlik yapan Emine D. avizeleri sildiği sırada elektrik akımına kapıldı.

Yaralanan kadın, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen Emine D'nin tedavisi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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