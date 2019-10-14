Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu (2)

14.10.2019 13:31

HAYVANSEVERLERDEN SUÇ DUYURUSU

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki parkta, temizlik işçilerince poşet içinde yanmış kedi ölüsü bulunmasının ardından polis ekipleri, inceleme başlattı. Park çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, kediyi telef eden kişi ya da kişileri belirlemeye çalışıyor.

Kaynak: DHA

İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA) yönetimi ise İnegöl Adliyesi'ne giderek, suç duyurusunda bulundu. Adliyeye girmeden önce açıklama yapan İDOHA Başkanı Nilay Parlar, "Dünyayı kurtaracak olan sevgidir, diyoruz. Bir hayvan sevmekle başlar her şey, diyoruz; ancak acı bir haberle haftaya başlamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kimliği belirsiz kişilerce bir kedi mangalda yakıldı. Böyle bir olayın izahı, açıklaması yok. Böyle bir olay üzerine söylenebilecek söz yok. İvedilikle bu vahim olayı meydana getirenlerin bulunması ve gereken cezayı almaları adına İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak için burada toplandık. Sayın savcılığımızın, bizleri derinden üzen vahim olayın sorumlularını bulup cezalandırmaları adına gereğini yapacağından şüphemiz yok. Olayı gören, şüphelileri bilenler varsa lütfen bizlerle iletişime geçsin. Bugün bir kediye bu şekilde canice davranan kişilerin akli dengesinin yerinde olduğu söylenemez. Toplumsal açıdan da içimizde bu tip kişilerin dolaşıyor olması, risk taşımaktadır. Bir an evvel yakalanmalarını diliyoruz" diye konuştu.BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMAİnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise "Kültürpark içinde yaşanan insanlık dışı olayın emniyet ile birlikte takipçisiyiz. Bu olayı yapan ya da yapanlar, emniyetimizin özverili çalışması ile en kısa sürede yakalanacaktır" dedi.