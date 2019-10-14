Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu

14.10.2019 09:44

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir parkta temizlik işçileri, poşet içerisinde yanmış halde kedi ölüsü buldu. Kedinin mangalda yakıldığı ve üzerinde ızgara teli izleri bulunduğu belirtilirken hayvansever Arzu Şerefoğlu, Kedi resmen kömür olmuş, normal bir insan bunu yapamaz dedi.

Olay, İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kedileri beslemek için parka gelen hayvansever Arzu Şerefoğlu, temizlik işçilerinin poşet içerisinde yanmış bir kedi ölüsü bulduğunu gördü. İşçilerin yanına giden Şerefoğlu, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Kedinin, mangal üzerinde yakıldığı tahmin edilirken, vücudunda ızgara teli izleri olduğu görüldü. Hayvansever Arzu Şerefoğlu, gözyaşlarıyla olayı anlattı. Şerefoğlu, Dün kedileri beslemek için parka geldiğimde, temizlik işçilerinin bulduğu yanmış kedi ölüsünü gördün. Kedi resmen kömür olmuş. İçim parçalandı, bu insanlık dışı bir olay. Hayvan orada can çekişirken, kim bilir nasıl çığlıklar attı. İnsanın yüreği titrer. Normal bir insan bunu yapamazö dedi. Öte yandan polis ekipleri, kediyi yakarak telef eden şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA