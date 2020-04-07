Bursa'da temassız biyolojik örnek alma kabini kuruldu
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Şehir Hastanesi, Bursa, Sağlık

Bursa'da temassız biyolojik örnek alma kabini kuruldu

Bursa Şehir Hastanesi'nde temassız biyolojik örnek alma kabini kuruldu.

07.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:00
Bursa'da temassız biyolojik örnek alma kabini kuruldu

Bursa Şehir Hastanesi'nde temassız biyolojik örnek alma kabini kuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Bursa Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde bulunan negatif basınçlı odaya yerleştirilen örnek alma kabini, sağlık çalışanları ve hastalar için önem taşıyor.

Hastanede görevli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Özlem Çetinkaya Aydın, örnek alma kabininin sağlık personelini Kovid-19 risklerinden koruduğunu kaydederek, "Kabin içinde bulunan ultraviyole ışık sistemi sayesinde her kullanımın ardından dakikalar içinde temizleniyor, bir sonraki hastanın kullanımına hazırlanıyor. Hasta veya virüs şüphesi olan kişi, bu kabine girdiği zaman izole edilmiş delikleri sayesinde temas olmaksızın örnek alıyoruz. Bu sayede hem sağlık çalışanı hem de kabine giren kişinin, virüsten etkilenmesini en aza indirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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