Bursa'da telefon çetesinden uluslararası dolandırıcılık
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Bursa'da telefon çetesinden uluslararası dolandırıcılık

BURSA'da, kendilerini Alman Polisi olarak tanıtıp, Alman R.D.'yi "Hakkınızda Türkiye'de soruşturma başlatıldı" yalanıyla dolandıran uluslararası 3 kişilik çete çökertildi.

Bursa'da telefon çetesinden uluslararası dolandırıcılık
16.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:20

BURSA'da, kendilerini Alman Polisi olarak tanıtıp, Alman R.D.'yi "Hakkınızda Türkiye'de soruşturma başlatıldı" yalanıyla dolandıran uluslararası 3 kişilik çete çökertildi. Şüphelilerden birinin, parayı almaya geldiği kargo şirketinde yakalanma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alman makamlarının irtibata geçtiği Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, R.D. isimli Alman kadının, bir süredir Türkiye'den kendisini arayan kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine soruşturma başlatan ekipler, R.D.'nin, Türkiye'deki bulunan bir çağrı merkezinden arandığını, telefondaki kadınların kendilerini Alman Polisi olarak tanıttığını belirledi.

Dolandırıcıların R.D.'ye, "Türkiye'de hakkınızda soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmadan kendinizi aklayabilmek için karşılığında para göndermeniz gerekiyor" diyerek, para göndermesini istediği tesit edildi. R.D.'nin de kendisine adresi verilen kargo şirketine zarf içinde para gönderdiği tespit edildi. Polis, çetenin aradığı R.D.'ye aynı adrese para göndermesini söyledi. R.D. zarf içerisindeki paraları kargo ile Türkiye'ye gönderdi. Polis de kargo şirketinde tedbir aldı  KARGO DÜKKANINDA YAKALANDIPolis ekipleri, kargo şirketine para dolu zarfı almak için gelen Ö.B.'yi yakaladı. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.ÇETE ÜYESİ 2 KADIN DA YAKALANDIÖ.B.'nin aracı ile iş yerinde yapılan aramalarda, 12 bin euro, 1 cep telefonu, 2 adet kredi kartı ve 2 adet flash bellek ele geçirildi.  Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alınan Ö.B., Alman kadını arayanların F.S. ve Y.Ö. olduğunu itiraf etti. Polis 2 kadını da saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı. Kadınların evlerinde, içerisinde arama programları ve Alman vatandaşlarına ait bilgiler bulunan flash bellek, R.D.'yi aradıkları bilgisayar, 3 adet cep telefonu ile 12 bin 840 euro ele geçirildi.ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ö.B., F.S. ve Y.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.S. ve Y.Ö.'ye ev hapsi verildi.


Kaynak: DHA

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