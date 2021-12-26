Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi - Haberler
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Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi

Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferikte, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet verilemiyor.

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BURSA (AA) - Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferikte, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet verilemiyor.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.

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AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

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