Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle bugün de ara verildi
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün de hizmet veremeyecek.
27.02.2020 08:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 08:38
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün de hizmet veremeyecek.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeni ile tam gün kapalıdır." ifadesi kullanıldı.
Teleferik dün de aynı gerekçeyle hizmet verememişti.
Kaynak: AA