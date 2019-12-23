Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli

23.12.2019 04:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 04:04

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri bugün saat 13.00'e kadar yapılamayacak.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle teleferik seferlerinin bugün 13.00'e kadar yapılamayacağı, ayrıca rüzgarın durumuna göre açılış saatinin değişiklik gösterebileceği bildirildi.

Kaynak: AA