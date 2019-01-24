Bursa'da Teleferik Seferlerine Şiddetli Rüzgar Engeli
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.
Kentte etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla Uludağ'a teleferik seferleri yapılamayacak.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar dolayısıyla tam gün kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA