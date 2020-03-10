Bursa'da teleferik seferlerine ara verildi Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferikte, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet verilemiyor.

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferikte, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet verilemiyor.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.

Kaynak: AA