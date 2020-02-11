Bursa'da teleferik seferleri yeniden başlayacak

11.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:38

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferiğin sabahtan itibaren yapılamayan seferlerine, rüzgarın etkisinin azalmasından dolayı yeniden başlanacağı duyuruldu.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz rüzgarın normale dönmesi dolayısıyla saat 14.30'da açılacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA