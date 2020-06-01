Bursa'da teleferik seferleri 5 Haziran'da yeniden başlayacak
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Bursa'da teleferik seferleri 5 Haziran'da yeniden başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan ve şehir merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferiğin 5 Haziran'dan itibaren faaliyete başlayacağı duyuruldu.

Bursa'da teleferik seferleri 5 Haziran'da yeniden başlayacak
01.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:27

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan ve şehir merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferiğin 5 Haziran'dan itibaren faaliyete başlayacağı duyuruldu.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Sizi mis gibi dağ ve orman havası eşliğinde, izole ve steril bir gökyüzü yolculuğunda, temkinli sosyalleşmeye davet ediyoruz. Geri dönüşümüze özel 1 bilet alana 1 bilet hediye. Ayrıca 0-12 yaş ücretsiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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