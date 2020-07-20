Bursa'da teleferik seferleri 25 Temmuz'da başlayacak Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan ve bir süre önce bakıma alınan teleferiğin, 25 Temmuz'dan itibaren faaliyete başlayacağı duyuruldu.

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan ve bir süre önce bakıma alınan teleferiğin, 25 Temmuz'dan itibaren faaliyete başlayacağı duyuruldu. Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, teleferiğin 22 Haziran'da başlayan yıllık teknik bakımının tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "25 Temmuz itibarıyla tekrar birlikteyiz. Tüm hijyen önlemlerimizin, maske kullanımı ve sosyal mesafe prosedürlerimizin üst düzeyde uygulanmaya devam edeceği, keyifli bir yolculuk için bekliyoruz." ifadesi kullanıldı. Kaynak: AA