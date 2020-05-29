Bursa'da teleferik istasyonuna giren ayı ve yavrusu, güvenlik görevlilerince görüntülendi
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Bursa'da teleferik istasyonuna giren ayı ve yavrusu, güvenlik görevlilerince görüntülendi

Uludağ'da teleferik istasyonuna giren bir ayı ve yavrusu, kameraya yansıdı.

Bursa'da teleferik istasyonuna giren ayı ve yavrusu, güvenlik görevlilerince görüntülendi
29.05.2020 22:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:13

Uludağ'da teleferik istasyonuna giren bir ayı ve yavrusu, kameraya yansıdı.

Sarıalan İstasyonu'na giren boz ayı ve yavrusunun görüntüleri, istasyonun güvenlik görevlileri tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, istasyona giren ayının bir süre içeride dolaştıktan sonra yavrusuyla gözden kaybolduğu görülüyor.

Bursa'da teleferik seferleri, 19 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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