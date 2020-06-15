Bursa'da telef olan tavukları araziye atan kişiye para cezası Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde telef olan tavukları araziye bırakarak çevreyi kirleten kişiye 88 bin 500 lira ceza yazıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde telef olan tavukları araziye bırakarak çevreyi kirleten kişiye 88 bin 500 lira ceza yazıldı.

Jandarma ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Çeltikçi Mahallesi'nde çevreye telef olan tavuklar ile tavuk pisliği atılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, 10 VY 394 plakalı kamyonla bölgeye gelen K.B'nin, çevreyi kirlettiği tespit edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan K.B'ye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 88 bin 500 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA