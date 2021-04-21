Bursa'da "Tekstilde Ar-Ge Mühendisleri Yetiştirme Programı" başladı

Bursa'da, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin personel ihtiyaçlarını gidermek, personel yetkinliklerini artırmak ve proje kültürünü geliştirmek amacıyla düzenlenen "Tekstilde Ar-Ge Mühendisleri Yetiştirme Programı" başladı.

Bursa'da, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin personel ihtiyaçlarını gidermek, personel yetkinliklerini artırmak ve proje kültürünü geliştirmek amacıyla düzenlenen "Tekstilde Ar-Ge Mühendisleri Yetiştirme Programı" başladı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) desteğiyle, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi organizasyonuyla gerçekleştirilen programın açılışı, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, toplantıda yaptığı konuşmada, Ar-Ge merkezlerinin önemli bir rol üstlendiğini, proje kültürü geliştirilmiş ve çeşitlendirilmiş mühendislerin sanayiye kazandırılmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Proje kültürünün merkezlerde içselleştirilmesi için birlikte hareket etmek gerektiğini vurgulayan Engin, şunları kaydetti:

"UTİB olarak, 12 senedir düzenlediğimiz Ar-Ge Proje Pazarı'nı, son iki senedir 'Techxtile Start Up Challenge' adıyla sürdürüyoruz. Amacımız, tekstilin başkenti Bursa'da bir start-up ekosistemi oluşturabilmek. Sanayicilerin, yatırımcıların, mühendislerin ve girişimcilerin bu anlamda bir araya gelmesini istiyoruz. Mühendislerin gelişmesi gereken konular var ve bu program, bu konular üzerine şekillendi. Mühendislerden, verimliliğin artırılabileceği ve maliyetlerin azaltılabileceği süreçlerde iyileşmeler sağlamalarını bekliyoruz. Çok rekabetçi bir pazar var ve ayakta kalabilmemiz için sürekli ürünlerimizi ve kendimizi yenileyebilmemiz gerekiyor."

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir de "Ar-Ge merkezlerinin artması, firmaların yetkinliklerinin geliştirilmesi ve çalışanların bu yönde eğitilmeleri, tekstil ortamını kalkındıracaktır. Bursa'nın çok hızlı ve çok farklı ürünleri çıkartabilmesi, değişken süreçlerde pazara kolay hakim olmasını sağlıyor. Bunu Ar-Ge ile başka bir ortama taşımamız lazım." ifadesini kullandı.

İnsana yatırım yapmanın kalkınmayı sağlayacağını vurgulayan Tekstil Mühendisleri Odası Başkanı Aykut Üstün de küreselleşen dünyada, kendine yeni bir yön vermeye çalışan tekstil hazır giyim ve moda sektöründe çalışanları donatmanın peşinde olduklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz