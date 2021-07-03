Bursa'da tekstil mühendisliği mesleğinin tanıtımı için seminer düzenlendi
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Bursa'da tekstil mühendisliği mesleğinin tanıtımı için seminer düzenlendi

Bursa'da tekstil mühendisliği mesleğinin tanıtımı için seminer düzenlendi
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Ekonomi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektörünün en büyük sorunlarından birinin kalifiye eleman eksikliği olduğunu, tekstil mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencilerin iş garantisi avantajlarının olduğunu söyledi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektörünün en büyük sorunlarından birinin kalifiye eleman eksikliği olduğunu, tekstil mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencilerin iş garantisi avantajlarının olduğunu söyledi.

UTİB'ten yapılan açıklamaya göre, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri ve tekstil mühendisliği bölümü hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla seminer düzenlendi.

Engin, seminerde yaptığı konuşmada, tekstil sektöründe istihdam açığı olduğunu ve öğrencilerin bu bölümü tercih etmesi için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Tekstil mühendisliği bölümünün mezun olunduktan sonra en çabuk iş bulunan bölümlerden biri olduğuna dikkati çeken Engin, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün en büyük sorunlarından biri, kalifiye eleman eksikliği. Ar-Ge merkezlerimizin sayısı günden güne artıyor ve buralarda birlikte çalışacağımız arkadaşlar arıyoruz. Başta Bursa olmak üzere Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde firmalarda tekstil mühendisi açığı var. UTİB olarak, diğer bölgelerdeki birliklerle bir araya gelerek Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, sektördeki diğer paydaşlarımızın da desteğiyle bu açığı kapatmak için 2 yıldır tekstil mühendisliği bölümünü seçen öğrencilere burs kampanyası başlattık. Aldığımız sonuçlar oldukça memnuniyet verici. İlk yıl Türkiye genelinde kontenjan doluluk oranı yüzde 42'den 92 seviyesine yükseldi. Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki bölümümüz, yüzde 100 doluluk oranına sahip ve bu arkadaşlarımız mezun olduktan sonra rahatlıkla iş bulabiliyor."

Engin, bölümden mezun olan öğrencilerin sektörde istihdam edilmelerini istediklerini belirterek, "Bursun yanında staj ve iş imkanı tanıdığımızı da duyurduk. Tüm bu adımlar, bölümün cazibesini artırarak, sektörün geleceğini şekillendirmemizi sağlıyor." ifadesini kullandı.

Seminerde, Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Akın Burak Etemoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Burslu Hazırlık Sınıfı Öğrencisi Yiğit Atalay da konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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Bursa'da tekstil mühendisliği mesleğinin tanıtımı için seminer düzenlendi - Haberler Ekonomi
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