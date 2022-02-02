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Bursa'da tekstil malzemesi yüklü TIR devrildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'nın Gemlik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tekstil malzemesi yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tekstil malzemesi yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi. TIR sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza nedeniyle Orhangazi-Gemlik yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Orhangazi-Gemlik yolunda meydana geldi. Müfit Y.'nin (47) kullandığı 28 K 7208 plakalı tekstil malzemesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Karsak mevkii yakınlarında bariyerlere çarparak yan yattı. Müfit Y., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Orhangazi-Gemlik karayolu ise kaza sonrası bir süreliğine trafiğe kapatıldı. TIR'ın kaldırılması ve yola saçılan malzemelerin temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Bursa'da tekstil malzemesi yüklü TIR devrildi

Bursa'da tekstil malzemesi yüklü TIR devrildi

Bursa'da tekstil malzemesi yüklü TIR devrildi

Bursa'da tekstil malzemesi yüklü TIR devrildi

Bursa'da tekstil malzemesi yüklü TIR devrildi

Bursa'da tekstil malzemesi yüklü TIR devrildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Orhangazi, Kaza, Güncel, Haber

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