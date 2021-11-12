Bursa'da tekstil fabrikasından korkutan yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da tekstil fabrikasından korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da tekstil fabrikasından korkutan yangın

Bursa'da bir tekstil fabrikasından yükselen alevler, binayı sardı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da bir tekstil fabrikasından yükselen alevler, binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası yangın bitişikteki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Koşuyolu Sokakta bulunan tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan yükselen alevleri görenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edilirken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye ayrıca, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri de gönderildi.

Alevlerin yükseldiği tekstil fabrikasındaki yangın bitişikteki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Boşandığı karısını öldürdükten sonra hamama gitti

Boşandığı karısını öldürdükten sonra hamama gitti

 Çöken binada çalışan işçilerden vahim iddia: Binanın çürük olduğunu söyledik

Çöken binada çalışan işçilerden vahim iddia: Binanın çürük olduğunu söyledik

 Alev alan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı! Anbean kamerada

Alev alan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı! Anbean kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title