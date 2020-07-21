Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (EK) (DRONE) YANAN FABRİKA DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİBursa'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tekstil fabrikası, drone ile havadan görüntülendi.

YANAN FABRİKA DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tekstil fabrikası, drone ile havadan görüntülendi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada da yangına, 13 itfaiye aracı ve 50 personel ile müdahale edildiği, yangında ölü ve yaralı olmadığı bildirildi. Açıklamada şunlar ifade edildi:

'İlimiz Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bugün saat 15.20 sıralarında, 4 kat üzerine kurulu tekstil fabrikasının 4'ncü katında yangın çıkmıştır. Yangına 13 itfaiye aracı ve 50 personel ile müdahale edilmiş olup, yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırma devam etmektedir. Yangında ölüm ve yaralama olayı meydana gelmemiş, maddi zarar oluşmuştur.?

Kaynak: DHA