Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Bursa'nın merkez Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Hakyıldız Tekstil fabrikasının tesislerinde kiracı olarak bulunan Vitaless TGM ofis mobilyaları fabrikasında patlamayla başlayan yangından yakınında bulunan Canat Kuruyemiş ve Cafella Tekstil de etkilendi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ile BUSKİ ve merkez belediyelerinin sulama araçlarının da kullanıldığı müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikanın iç bölümlerine giren itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı.



