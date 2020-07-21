Bursa'da tekstil fabrikasında yangın BURSA'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

BURSA'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 2. Kervan Sokak'taki 4 katlı tekstil fabrikasının en üst katında saat 15: 00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yaklaşık 1 saatlik çabayla kontrol altına alınan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA