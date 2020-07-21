Bursa'da tekstil fabrikasında yangın Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kazım Karabekir Mahallesi 2. Kervan Sokak'ta bulunan 4 katlı tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı.

Bölgeden yükselen dumanların kentin büyük bölümünden görüldüğü binaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA