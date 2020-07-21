Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
21.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:01
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kazım Karabekir Mahallesi 2. Kervan Sokak'ta bulunan 4 katlı tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı.
Bölgeden yükselen dumanların kentin büyük bölümünden görüldüğü binaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA