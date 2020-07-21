Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'da dev bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
21.07.2020 15:48 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:13

Bursa'da dev bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yıldırım ilçesi Kazımkarabekir mahallesinde faaliyet gösteren büyük bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yaygın çıktı. Yangının büyümesi üzerine dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ise yangına müdahale ediyor. Büyük yangın Bursa'nın bir çok noktasından görülebiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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