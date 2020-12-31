Bursa'da tekstil deposunda yangın (1)
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Bursa'da tekstil deposunda yangın (1)

31.12.2020 15:52 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:56
Bursa'da tekstil deposunda yangın (1)

BURSA'da tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda yangın çıktı.

BURSA'da tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil malzemelerinin bulunduğu bir depoda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 10 itfaiye aracıyla 30 itfaiye eri sevk edildi. Duman, kent merkezinin de birçok farklı noktasından izlendi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. 


- Bursa
Bursa'da tekstil deposunda yangın (1)
Bursa'da tekstil deposunda yangın (1)
Bursa'da tekstil deposunda yangın (1)
Bursa'da tekstil deposunda yangın (1)
Bursa'da tekstil deposunda yangın (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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