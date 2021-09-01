BURSA'DA, TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişiğindeki 2 işyerine daha sıçradı.

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişiğindeki 2 işyerine daha sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra AFAD, ANDA ve NAK arama kurtarma ekipleri de müdahale etti. Yangında işyerlerinde mahsur kalan bir kedi ve bir köpek de ekiplerce kurtarıldı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı