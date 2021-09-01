TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ

Zaman zaman patlamaların yaşandığı atölyeye AFAD ekipleri de sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı atölyeye AFAD ekipleri de sevk edildi. 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yakınına ait olan atölyedeki yangını söndürmek için çatıdan hortumla su tutan Muharrem Vardar, yaklaşık 5 metre yükseklikteki çatıdan yere düştü. Yaralanan Vardar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı