TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ
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TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zaman zaman patlamaların yaşandığı atölyeye AFAD ekipleri de sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı atölyeye AFAD ekipleri de sevk edildi. 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yakınına ait olan atölyedeki yangını söndürmek için çatıdan hortumla su tutan Muharrem Vardar, yaklaşık 5 metre yükseklikteki çatıdan yere düştü. Yaralanan Vardar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ
TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ
TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ
TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ
TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ
TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ
TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ
TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ
TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ - Haberler
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