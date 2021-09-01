BURSA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
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BURSA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, bir tekstil atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BURSA'da, bir tekstil atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Atölyede patlamaların meydana gelmesinin ardından polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 14.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 10'uncu Dilek Sokak'taki bir tekstil atölyesinde başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, içerideki kimyasal maddeler ve kumaşların alev almasıyla büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Atölyede patlamalar meydana gelmesi üzerine polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevredeki iş yerlerinde çalışanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Derya EVREN-Muammer İRTEM BURSA,(DHA)-

BURSA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
BURSA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
BURSA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
BURSA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
BURSA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
BURSA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
BURSA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
BURSA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
BURSA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
BURSA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
BURSA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
BURSA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
BURSA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
BURSA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
BURSA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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