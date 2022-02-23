Bursa'da "Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği" kuruldu

BURSA (AA) - Bursa'da, Ayhan Küçükkaya öncülüğünde 11 iş insanı tarafından Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği (TEKNOSİAD) kuruldu.

TEKNOSİAD'ın kurucu Genel Başkanı ve AYRO Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Küçükkaya, kentte bir restoranda düzenlediği basın toplantısında derneğin kuruluş hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dünyanın hızlı gelişimine, Türkiye'nin başarılı projeler ve yatırımlarla eşlik ettiğini belirten Küçükkaya, Türkiye'nin yerli ve milli yatırımları küresel piyasalara sunmasıyla teknoloji ve bağlantılı tüm sektörlerle birlikte sanayi sektörünün de hızla geliştiğini vurguladı.

Küçükkaya, TEKNOSİAD olarak sektörde yıllardır tecrübesi olan üyelerin öncülüğünde "Milli Teknoloji Hareketi" parolasıyla yerli ve milli teknoloji hareketini başlattıklarını bildirdi.

Bursa'yı, Türkiye'nin en önemli teknoloji ve yazılım üslerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Küçükkaya, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde başlatılan teknoloji ve sanayi yatırımlarıyla Bursa, uzay ve havacılık teknolojileri için fırsatlar şehri olmuştur. Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi gibi iki güçlü eğitim markasıyla kentimiz, ülkemize her geçen gün değer katmaktadır. İnanıyoruz ki yerli ve milli teknoloji çalışmalarımızla sanayi başta olmak üzere birçok sektörde öncü adımlar atılmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Bilişim ve teknoloji ürünleriyle ülkeye katma değer üretmeyi hedefliyoruz"

Ayhan Küçükkaya, dernek olarak yerli ve milli yazılımla teknolojilerin geliştirilmesini amaçladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yurt içinde ve dışında kullanılan yazılım, bilişim ve teknoloji ürünleriyle ülkeye katma değer üretmeyi hedefliyoruz. Teknoloji eğitimini yaygınlaştırmak ve yazılım, bilişim ve teknoloji alanlarında hizmet veren uzmanlar yetiştirilmesini teşvik edici amaçlarla hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak adına eğitim faaliyetleri ve iş birliği çalışmaları yürütmeyi planlamaktayız. Teknoloji ve sanayi hamlelerini güçlendirmek için sanayi ve ticaret üzerine teknolojiler geliştirerek yaygınlaştırmak adına projeler geliştireceğiz. Sektör üzerine her düzeyde eğitim verilmesini güçlendirici çalışmalar yürütmek, sanayi alanında aktif çalışmalar yürütmek, teknoloji ticaretini ulusal hedefler ışığında güçlendirmek, eğitim sektörüne teknoloji eğitimi adı altında branşlar açtırmak ise diğer katma değer hedeflerimiz arasında yer alıyor."

Derneğin kurucu üyeleri arasında alanlarında yetkin isimlerin olduğunu belirten Küçükkaya, kurucular kurulunun AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ile Ömer Küçükkaya, Burak Fidanverdi, Orhan Özyazıcı, Emre Bahtiyar, Cihangir Balıkçı, Zafer Topbaş, Hüseyin Bingöl, Vedat Kahraman ve Ethem Okumuş'tan oluştuğunu sözlerine ekledi.