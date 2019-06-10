Bursa'da tekne arıza yaptı: 7 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp (2)
KİMLİKLERİ BELLİ OLDUBursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu bölgesinde, tekneleri arıza yaparak sürüklenen ve kurtarılan 7 kişi ile denizde kayıp olan 3 kişinin kimlikleri belli oldu.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu bölgesinde, tekneleri arıza yaparak sürüklenen ve kurtarılan 7 kişi ile denizde kayıp olan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Tolga Denizligil, Eda Denizligil, Çınar Denizligil, Ela Denizligil, Ebru Şipka, Ela Şipka ve Yiğit Şipka ekipler tarafından kurtarılıp karaya çıkarılırken, Serdar Sincan (44), Nataila Sincan (40) ve Yaman Şipka'yı (49) arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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