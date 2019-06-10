Bursa'da tekne arıza yaptı: 7 kişi kurtarıldı 3 kişi kayıp

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu bölgesinde tekneleri arıza yapan 7 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, tekne arıza yapmadan önce yüzmek için denize atlayan 3 kişi kayıplara karıştı. Sahil Güvenlik Ekipleri, botlarla denizden helikopter ile de havadan arama çalışmaları yapıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Bölgesinde saat 16: 00 sıralarında 10 arkadaş, tekneyle denize açıldı. 3 kişi yüzmek için denize girerken 7 kişi teknede kaldı. Bu sırada tekne arıza yaparak sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Teknedeki 7 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, tekne arıza yapmadan önce denize atlayan ve gözden kaybolan 3 kişiden haber alınamıyor. Sahil Güvenlik Botları, denizden arama çalışmalarına devam ederken helikopterden de havadan aramalar yapılıyor. Havanın kararması ve denizin dalgalı olmasından dolayı dalgıçlar arama yapamazken, sabahın ilk ışıklarında dalgıçlar tarafından arama çalışmalarının da başlayacağı belirtildi.

Kaynak: DHA