Bursa'da tek katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi

22.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:54

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Ahmet Türkel Çevre Yolu 2. Etabı yakınında bulunan tek katlı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın uzun çabalar sonunda kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen evin uzun süredir boş olduğu öğrenildi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA