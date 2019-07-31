Bursa'da tehlikeli yolculuk
Bursa'da eşyalarını taşımak isteyen bir grubun kamyon kasasında yaptıkları tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü.
Bursa'da eşyalarını taşımak isteyen bir grubun kamyon kasasında yaptıkları tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü. İzmir-Bursa yolu üzerinde 16 K 55015 plakalı kamyon ile eşya taşıyan bir grup insanın tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. Kamyon kasasına yerleştirilen eşyaların üzerine oturan 3 kişi, hiçbir tedbir almadan yolculuk yaptı. Görüntülerde, kamyon arkasında 3 ve arka tarafta 1 kişi olmak üzere 4 kişinin güvenliklerinden endişe etmeden trafikte sohbet ettikleri görülüyor. Düşme tehlikesi olmasına rağmen tehlikeye aldırmayan şahıslar diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuklarına devam etti. O anlar ise trafikte seyir halinde olan diğer insanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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