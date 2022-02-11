Bursa'da tehlikeli maraton... O anlar kamerada

ANKARA (İHA) - Bursa'da ana yolda araçlarla birlikte sol şeritten koşan bir kişi sürücülere tehlikeli anlar yaşattı. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bursa- Ankara yolu Ankara istikametine giden ana yolda sporcu kıyafetli ve kulağında kulaklık bulunan bir kişi sol şeritten koşarken görüldü. Kişinin rahat tavırları ve tehlikeli anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Koşan kişiyi uyarmaya çalışan sürücülere gülerek tepki vermesi ise 'pes' dedirtti. - BURSA