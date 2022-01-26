Bursa'da tehlikeli kar eğlencesi - Haberler
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Bursa'da tehlikeli kar eğlencesi

Bursa'da tehlikeli kar eğlencesi

BURSA'da 6 gündür kar yağışı etkili olurken, kentte yaşayanlardan bazıları eğlenirken tehlikeli hareketlerde bulundu.

BURSA'da 6 gündür kar yağışı etkili olurken, kentte yaşayanlardan bazıları eğlenirken tehlikeli hareketlerde bulundu.

Kent genelinde 21 Ocak'ta başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 12, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye kadar ulaştı. Kar keyfini çıkarmak isteyenler sokaklara çıkıp kaydı ve kar topu oynadı. Gemlik ilçesi Narlı Mahallesi'nde yaşayan bazı kişiler ise çalışır haldeki traktörün tekerine dolanan halata bağlanan kızağa yüzüstü bindi. Teker döndükçe traktöre doğru kaydı. Üç kişi de kızağın, dönen traktör tekerinin altına girmemesi için halatı tutarak kontrolünü sağladı. Mahalle sakinleri bir tarafı uçurum olan yokuştan da poşetle kaydı.


Bursa'da tehlikeli kar eğlencesi

Bursa'da tehlikeli kar eğlencesi

Bursa'da tehlikeli kar eğlencesi

Bursa'da tehlikeli kar eğlencesi

Bursa'da tehlikeli kar eğlencesi

Bursa'da tehlikeli kar eğlencesi

Bursa'da tehlikeli kar eğlencesi

Bursa'da tehlikeli kar eğlencesi

Bursa'da tehlikeli kar eğlencesi

Bursa'da tehlikeli kar eğlencesi

Bursa'da tehlikeli kar eğlencesi

Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri

Ocak, kar, Güncel, Haber

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