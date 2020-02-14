Bursa'da tehlike saçan bina yıkıldı
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Bursa'da tehlike saçan bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz günlerde çıkan yangında büyük zarar gören ve vatandaşlar için tehlike oluşturan Güneybudaklar Mahallesi'ndeki iki katlı evi yıktı.

14.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:41
Bursa'da tehlike saçan bina yıkıldı

, geçtiğimiz günlerde çıkan yangında büyük zarar gören ve vatandaşlar için tehlike oluşturan Güneybudaklar Mahallesi'ndeki iki katlı evi yıktı.


Güneybudaklar Mahallesi'nde yer alan iki katlı ahşap bina, geçtiğimiz günlerde çıkan yangında büyük hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmişti. Her an yıkılma tehlikesi olan ve vatandaşların büyük endişe duyduğu binaya Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İçinde oturulamayacak derecede hasar gören ve yıkılma tehlikesi olan bina, belediye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Ekipler yıkım sonrası enkazı da temizlerken, endişe yaşayan mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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