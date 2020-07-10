Bursa'da tefecilik suçundan adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı
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Bursa'da tefecilik suçundan adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı

Bursa'da haksız kazanç sağlamaya yönelik çok sayıda iş adamına ulaşıp, tefe yoluyla borçlandıran ve sonrasında tehdit ederek arazilerine el koyup yüksek fiyattan satan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

Bursa'da tefecilik suçundan adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı
10.07.2020 13:08 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:23

Bursa'da haksız kazanç sağlamaya yönelik çok sayıda iş adamına ulaşıp, tefe yoluyla borçlandıran ve sonrasında tehdit ederek arazilerine el koyup yüksek fiyattan satan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından Bursa'da faaliyet gösteren suç örgütlerinin tespiti ve yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik yapılan 6 aylık çalışma sonrasında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şebekenin çok sayıda iş adamına ulaşıp tefe yoluyla borçlandırma yoluyla kişilerin arazilerine el koyarak ve yüksek miktarda tahsilat yaparak, bu yolla haksız kazanç sağladığı öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen baskın sonucu yapılan aramalarda ise, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. Haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında adam öldürmeye teşebbüs, 6136, tefecilik ve nitelikli yağma suçlarından işlem yapılan, örgüt lideri B.G., örgüt yöneticileri O.F., T.Z., T.A. ile örgüt üyeleri M.U., S.B., Y.G., H.Y., H.A. isimli 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 4 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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