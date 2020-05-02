Bursa'da tedavi edilen 2 çakal ve 7 şahin doğaya bırakıldı
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Bursa'da tedavi edilen 2 çakal ve 7 şahin doğaya bırakıldı

Bursa'da tedavi edilen 2 çakal ve 7 şahin doğaya bırakıldı
02.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:48

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanan 2 çakal ve 7 şahin doğaya salındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanan 2 çakal ve 7 şahin doğaya salındı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanan 2 çakal ve biri kızıl şahin olmak üzere 7 şahinin doğal yaşam alanlarına bırakılması, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Nurbay Zeki Engin, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hidayet Topcu, Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu ile Bölge Müdürlüğü veteriner hekimlerinin katılımıyla Karacabey Longoz Ormanlarında gerçekleştirildi.

Doğal yaşam alanlarına salınan iki çakal yaklaşık 3 ay önce Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne trafik kazasında yaralanmış olarak getirildi. Merkezde görev yapan veteriner hekimler, bu süreçte her iki çakalın tedavi ve rehabilitasyon aşamalarını yakından takip ederek tekrar doğal yaşam alanlarına dönmelerini sağladı.

Merkeze farklı zamanlarda getirilen 1 kızıl şahin ile 6 şahinin tedavi süreçleri ise kanatlı yaban hayvanlarının tedavilerinin ve uçuş egzersizlerinin yaptırıldığı bölümde gözlem altında tutularak tamamlandı. Ayrıca burada tedavileri tamamlanan 9 güvercin de tekrar doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

Ülkenin ilk yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerinden Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde her yıl yüzlerce yaban hayvanının tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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