Bursa'da tavuk yüklü kamyon devrildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, devrilen kamyondaki çok sayıda tavuk telef oldu.
04.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:04
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, devrilen kamyondaki çok sayıda tavuk telef oldu.
Bursa-Ankara kara yolunda seyreden Ufuk G. idaresindeki 16 KER 68 plakalı tavuk yüklü kamyon, devrildi.
Kamyon sürücüsü yaralanırken, çok sayıda tavuk telef oldu.
Sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA