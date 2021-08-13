Bursa'da, tatbikat için yıkılan binada arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi
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Bursa'da, tatbikat için yıkılan binada arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi

Bursa'da, tatbikat için yıkılan binada arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cansız manken yerleştirilip tatbikat için yıkılan binada arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cansız manken yerleştirilip tatbikat için yıkılan binada arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi ile İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekiplerince ortak gerçekleştirilen çalışmada, daha önce boşaltılan 4 katlı bir binanın çeşitli bölümlerine cansız mankenler yerleştirildi.

Ardından bina belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.

İNDAK ekipleri yıkılan binanın enkazında arama kurtarma köpeğiyle arama yaptı.

Arama kurtarma gönüllülerinden oluşan 70 kişi ise çeşitli ekipmanlarla enkazdan çıkarılan cansız mankenleri sedye ile ambulansa taşıdı. Yaklaşık 1 saat süren tatbikatı çevredeki vatandaşlar ilgi ile izledi.

Tatbikatla ilgili bilgi veren İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, doğal afetlerin dünyada son yıllarda artarak can kayıplarına sebebiyet vererek hayatın bir parçası halinde geldiğini belirtti.

Bazı afetlerden kaçınmanın elde olmadığını dile getiren Arslan şöyle konuştu:

"Depremi durduracak bir gücümüz yok ama depremden korunmak, depremin zararlarına karşı alınacak tedbirler ve depreme dayanıklı yapılar yapmak bizim elimizde. Bu nedenle deprem olsun, yangın olsun, sel olsun bu afetlere her daim toplum olarak hazırlıklı olmalıyız. Bugün burada yapılan çalışmada da bina içerisinde mankenler yerleştirilerek bizler içinde yaşıyormuşuz gibi yıkım meydana geldiğinde nasıl hayatta kalabilir veya nasıl kurtarılabilir, bunun birebir canlı tatbikatını yapacaklar." dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise çok önemli, doğala özdeş bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Afetlerle ne kadar yüzleşilirse, vatandaşların bilinci, eğitimi ne kadar artırılırsa afetlerle mücadele konusunda da o kadar başarılı olacağını ifade eden Taban şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi ülkemizde 22 yıl önce 17 Ağustos depremini yaşadık ve pek çok vatandaşımızı kaybettik. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Burada, meydanda artık depremsellik problemi olan bir yapıyı, daha önce İNDAK ekiplerimizle görüşerek özellikle bekletmiştik. İçerideki esnaf arkadaşlarımızın buradan ayrılmasından sonra, deprem haftasına da denk getirecek şekilde bu farkındalık adına beklettik binayı. Bugün içeriye cansız mankenler yerleştirerek binayı da üzerine yıkarak sonrasında gönüllü ekibimiz İNDAK'ın çalışması neticesinde gerçeğe özdeş bir kurtarma çalışması gerçekleştirilecek."

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Bursa'da, tatbikat için yıkılan binada arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi
Bursa'da, tatbikat için yıkılan binada arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi
Bursa'da, tatbikat için yıkılan binada arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi
Bursa'da, tatbikat için yıkılan binada arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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