Bursa'da taşımacılıkta son nokta.. Canlarını hiçe saydılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da taşımacılıkta son nokta.. Canlarını hiçe saydılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da taşımacılıkta son nokta.. Canlarını hiçe saydılar

Bursa'da trafikte kaydedilen görüntüler şaşkınlık yaşattı.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da trafikte kaydedilen görüntüler şaşkınlık yaşattı. Diğer araç sürücüleri tarafından kaydedilen görüntülerde taşınan bazı eşyaların zarar görmesi için taşıyıcı firmada çalışan işçiler ölüme meydan okudular.

Bursa Yıldırım Zafer Mahallesi'nde ve Kestel'de çekilen görüntülerde nakliye aracında taşınan eşyaların araçtan düşmemesi için tehlikeli şekilde şahıslar tarafından tutulduğu kayda geçirildi. İzleyenlerin yüreğini ağzına getiren bu yolculukta yolcuların rahat tavırları şaşırttı.

Bir diğer görüntü ise Mudanya'da kaydedildi. Trafikte ilerleyen kamyonun arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yaptığı görülen iki çocuk korkmadan yola devam etti. Sürücünün haberi olmadan gerçekleşen olayda çocuklar araç seyir halindeyken yola atladıkları görülüyor. - BURSA

Bursa'da taşımacılıkta son nokta.. Canlarını hiçe saydılar

Bursa'da taşımacılıkta son nokta.. Canlarını hiçe saydılar

Bursa'da taşımacılıkta son nokta.. Canlarını hiçe saydılar

Bursa'da taşımacılıkta son nokta.. Canlarını hiçe saydılar

Bursa'da taşımacılıkta son nokta.. Canlarını hiçe saydılar

Bursa'da taşımacılıkta son nokta.. Canlarını hiçe saydılar

Bursa'da taşımacılıkta son nokta.. Canlarını hiçe saydılar

Kadıköy'de bir şüpheliyi öldüren polis tutuklandı

Kadıköy'de bir şüpheliyi öldüren polis tutuklandı

 Vicdansızlığın böylesi! Çaptığı genç kızı yağışın altında ölüme terk edip suçu çalışanına yıkmaya çalıştı

Vicdansızlığın böylesi! Çaptığı genç kızı yağışın altında ölüme terk edip suçu çalışanına yıkmaya çalıştı

 Korona yardımları ile Lamborghini alan adama, 9 yıl hapis cezası

Korona yardımları ile Lamborghini alan adama, 9 yıl hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title