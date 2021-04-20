Bursa'da taşıdığı malzemelerin altında kalan işçi yaralandı
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Bursa'da taşıdığı malzemelerin altında kalan işçi yaralandı

Bursa'da taşıdığı malzemelerin altında kalan işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda taşıdığı malzemelerin altında kalan işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda taşıdığı malzemelerin altında kalan işçi yaralandı.

Olay, Mahmudiye mahallesi 11. Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağdaş Atik (36) isimli işçi, transpalet ile içi malzeme dolu kartonu yukarı kaldırdığı esnada karton kutu yerinden oynadı ve kartonun içindeki malzemeler işçinin üzerine döküldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçinin imdadına iş arkadaşları yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa'da taşıdığı malzemelerin altında kalan işçi yaralandı
Bursa'da taşıdığı malzemelerin altında kalan işçi yaralandı
Bursa'da taşıdığı malzemelerin altında kalan işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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