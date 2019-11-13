Bursa'da tartıştığı kadını öldüren uzman çavuş tutuklandı
Bursa'da tartıştığı kadını tabancayla öldüren uzman çavuş tutuklandı.
13.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:16
Bursa'da tartıştığı kadını tabancayla öldüren uzman çavuş tutuklandı.
Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nun Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan eğitim merkezinde dün gece tartıştığı Sosin K'yi (46) tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA