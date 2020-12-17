Bursa'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası
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Bursa'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası

17.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:56
Bursa'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası

Bursa'da tartışma sırasında arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Bursa'da tartışma sırasında arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat Ş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olayda yaralanan Ali Y'nin katılmadığı duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Karar öncesi son savunmasını yapan Murat Ş, borç istediği için Ali Y. ile tartıştığını anlattı.

Olaydan birkaç gün önce darbedildiğini öne süren sanık, "Amacım öldürmek değildi. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde geçen yıl haziran ayında bir kahvehanenin önünde Ali Y, Murat Ş. tarafından bıçakla yaralanmıştı. Çevredeki güvenlik kameralarınca da görüntülenen olayda ağır yaralanan Ali Y. hastaneye kaldırılmış, olay yerinden kaçan Murat Ş. ise kısa sürede yakalanıp tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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