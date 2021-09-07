Bursa'da tartıştığı ablasının iş yerine aracıyla bilerek çarptığı iddia edilen şüpheli aranıyor
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Bursa'da tartıştığı ablasının iş yerine aracıyla bilerek çarptığı iddia edilen şüpheli aranıyor

Bursa'da tartıştığı ablasının iş yerine aracıyla bilerek çarptığı iddia edilen şüpheli aranıyor
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir iş yerine otomobille çarparak zarara yol açan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir iş yerine otomobille çarparak zarara yol açan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuvayı Milliye Bulvarı'nda bir eczanede çalışan ablası Mualla A'nın yanına gelen Erkan A, aralarında çıkan tartışmanın ardından buradan ayrıldı.

Bir süre sonra 16 AGU 110 plakalı otomobille ters şeritten gelen ve eczaneye bilerek çarpıp zarar verdiği iddia edilen Erkan A, araçtan inerek olay yerinden uzaklaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, camları kırılan ve içerideki bazı eşyalarda hasar oluşan iş yerinde inceleme yaptı.

Zanlının yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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