Bursa'da tarlaya giren otomobil sürücüsü yaralandı
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Bursa'da tarlaya giren otomobil sürücüsü yaralandı

03.10.2020 17:41 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:44
Bursa'da tarlaya giren otomobil sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Orhangazi-Gölyaka kara yolu Akharem kavşağında Orhangazi istikametine gitmekte olan Sebahattin Dipi idaresindeki 38 ADT 501 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yol kenarındaki tarlaya giren otomobilin sürücüsü Dipi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dipi, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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